جيش مالى يستعيد السيطرة على قرية حاصرها تكفيريون

قال الجيش في مالي، في بيان له، إنه استعاد السيطرة على قرية في وسط البلاد يسكنها أكثر من ألفين بعد أن حاصرها من يشتبه بأنهم تكفيريون لمدة أسبوعين.بدأ الحصار عندما خطف المسلحون عددا من السكان في قرية فارابوجو معظمهم من جماعة بامبارا العرقية التي تشتغل بالزراعة.وقال أحد السكان المحليين إن قوات الجيش لم تتمكن من الوصول إلى القرية برا بسبب الأمطار الغزيرة التي حالت دون إمكان السير على الطرق.وقال البيان إن الجنود تمكنوا اليوم من اقتحام المنطقة النائية بمساعدة القوات الجوية.وكان الجيش المالي، الثلاثاء الماضي، قد أعلن عن قيامه بإسقاط طعام من الجو على قرية في وسط البلاد يحاصرها من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون منذ أسبوعين وبها أكثر من 2000 من السكان.ويؤكد من جديد الوضع في فارابوجو، التي تسكنها أغلبية من عرق بامبارا، الصعوبات التي تواجه الحكومة في بسط سلطتها على جزء من البلاد تزداد فيه قوة المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش، بحسب "رويترز".