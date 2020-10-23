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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دخول حظر التجول الشامل حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة بالأردن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
حظر التجول بالأردن
حظر التجول بالأردن
وكالات
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دخلت الأردن حظر التجول الشامل لمدة 24 ساعة حيز التنفيذ، بدءًا من الساعة الواحدة من فجر هذه الليلة وحتى الساعة الواحدة من فجر السبت، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، الثلاثاء الماضي، عن فرض حظر التجول الشامل حتى نهاية العام الحالي يوم الجمعة فقط من كل أسبوع.

وقال مدير عمليّات خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد مازن الفراية، إن الحظر الشامل سيستمرّ لمدّة 24 ساعة، وينتهي موعده في تمام الساعة الواحدة من فجر السبت، لتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الليلي الاعتياديّة التي تستمرّ حتى الساعة السادسة صباحًا، ويسمح خلالها للأشخاص المصرّح لهم فقط بالخروج.

وأشار الفرّاية إلى أنّ ساعات الحظر الشامل خلال الأسابيع المقبلة قد تشهد تغييرًا لربطها بمواعيد حظر التجوّل الجزئي، مؤكّدًا أن أيّ تغيير سيعلن عنه في حينه.

وقررت الحكومة السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة في المساجد ضمن إرشادات وتدابير صحية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد، إن أمر الدفاع 19 يشير إلى أن الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل المقرر سيكون سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إن الذهاب إلى المساجد سيكون سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة فقط (12:15 -01:15 مساءً).

وأضاف أنه يتوجب على المصلين الالتزام بوضع الكمامات ولبس القفازات قبل دخول المسجد وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصل.

ودعا إلى عدم اصطحاب الأطفال دون سن 15 عاما والمرضى وكبار السن إلى المساجد، مؤكدا على جميع العاملين في المساجد تنفيذ التعليمات والإبلاغ عن المخالفات.

وطالب الأئمة بعدم إكمال الصلاة في حال عدم التزام المصلين مبينا أن "أي مسجد سيخالف لن نتردد بإغلاقه".

وسُجلت في الأردن، 38 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و2821 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 46441، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 481، بعد وفاة 38 مصابا، في رقم قياسي بشأن عدد الوفيات اليومية، ومثلت حصيلة الإصابات الجديدة رقما قياسيا جديدا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 2648 إصابة بالفيروس الأربعاء.

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