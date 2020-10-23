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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة المناظرات الرئاسية تزيل الحواجز الزجاجية بين ترامب وبايدن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:52 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
أحمد عاشور
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أزالت لجنة المناظرات الرئاسية الحواجز الزجاجية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي بايدن خلال المناظرة اليوم الجمعة.

واستشهدت اللجنة بفحص ترامب السلبي لفيروس كورونا، وقالت إنها تشاورت مع مستشار الصحة بالبيت الأبيض دكتور أنتوني فاوتشي.

وتأتي المواجهة المنتظرة وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، فيما لا يزال الكونجرس يتفاوض على حزمة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات الجائحة، إضافة إلى إجراءات تعيين مرشحة ترامب في المحكمة العليا.

وقد صور بايدن الانتخابات الرئاسية على أنها «معركة من أجل روح هذه الأمة»، في حين قال ترامب: «إن السباق هو للاختيار بين الحلم الأمريكي، والجحيم الاشتراكي».

وستعقد المناقشة في جامعة بلمونت بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، وتبدأ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن، وكغيرها من المناظرات ستستمر 90 دقيقة من دون توقف.

وتتكون المواجهة من 6 أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، وبعدما أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية توفير زر «كتم صوت»، سيتمكن كل مرشح من الحديث لمدة دقيقتين من دون مقاطعة، وبعدها سيتم تشغيل ميكروفوني المرشحين للسماح بالحوار المتبادل بينهما.

وستدير كريستين ويلكر الصحفية في شبكة «إن بي سي نيوز» المناظرة، التي ستتناول فيروس كورونا والعائلات الأمريكية والعرق في الولايات المتحدة، فضلًا عن تغير المناخ والأمن القومي والقيادة.

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