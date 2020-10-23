حماس تستخدم قاعدة إلكترونية سرية فى تركيا لاستهداف خصومها

قالت جريدة التايمز البريطانية، إن حماس تستخدم قاعدة إلكترونية سرية في تركيا لاستهداف خصومها.وأضافت جريدة "التايمز"، في نبأ عاجل لها، أن القاعدة الإلكترونية السرية لحماس في تركيا بدأت أعمالها قبل عامين.وكانت أجهزة مخابرات أوروبية قد رصدت مقرًا سريًا تابعًا لحماس فى تركيا لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة.وبحسب مصادر استخباراتية غربية، فإن المقر الرئيسى فى إسطنبول، المدينة الرئيسية في تركيا، تم إنشاؤه وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية في المدينة، والتي تتعامل بشكل أساسي مع التنسيق والتمويل، وهي تعمل بتوجيه من القيادة العسكرية لحماس في غزة، وتم فتحها دون علم الحكومة التركية.يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في قصف عددا من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حسب ما ذكرت قناة الغد.