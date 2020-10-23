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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلستها.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 84.152 نقطة، أو5.0%، ليصل إلى 66.28363 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 93.17 نقطة، أو 5.0%، ليصل إلى 49.3453 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 31.21 نقطة، أو2.0%، ليصل إلى 01.11506 نقطة.

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