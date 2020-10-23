مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلستها.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 84.152 نقطة، أو5.0%، ليصل إلى 66.28363 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 93.17 نقطة، أو 5.0%، ليصل إلى 49.3453 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 31.21 نقطة، أو2.0%، ليصل إلى 01.11506 نقطة.