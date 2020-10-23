حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 23 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، فيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: على الرغم من التراجع الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني.عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد يوم من الترقّب بينكما.صحيًا: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسة صحية أثرت كثيرًا في قدرتك على العطاء أكثر من طاقتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.