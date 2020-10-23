حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 23 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، فيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: بعضهم يحاول أن يشوه سمعتك في العمل فكن حذرًا، علمًا أن نتائج أعمالك الجدية لن تظهر قريبًا.عاطفيًا: ابتعد عن أحد المقربين جدًا، فهو مصمم على إفساد علاقتك القوية بالشريك حسدًا وغيرة وانتقامًا.صحيًا: لا تمارس العمل أكثر من طاقتك، فالجسم والعقل يحتاجان إلى الراحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.