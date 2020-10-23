حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 23 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، فيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلبًا وصعبًا ومشاكسًا، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين.عاطفيًا: يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن يطول الأمر حتى يعاود البركان ثورته مجددًا.صحيًا: حاول أن تعود من عملك سيرًا، فهذا مفيد لك بعد يوم طويل ومتشنج.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.