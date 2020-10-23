حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 23 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، فيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يكون هذا اليوم جيدًا في مختلف المجالات المهنية، ما يعني عدم مواجهة بعض الاستفزازات والإشكالات.عاطفيًا: لا تدع الشريك يضعك أمام الأمر الواقع، فهو قد يستغل ذلك لمصلحته.صحيًا: حاول أن تعوّد نفسك على احترام مواعيد تناول الوجبات وخصوصًا وجبة المساء.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.