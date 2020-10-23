رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 23 أكتوبر 2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تجنب الجدال والنزاع والحروب مع الزملاء أو مع الزبائن الذين لا تشعر بارتياح تجاههم.
عاطفيًا: كل الظروف تدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة.
صحيًا: ثابر على نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للاقتداء بك وأقنعهم بأهمية ما يقومون به.

الثور
مهنيًا: يكون هذا اليوم جيدًا في مختلف المجالات المهنية، ما يعني عدم مواجهة بعض الاستفزازات والإشكالات.
عاطفيًا: لا تدع الشريك يضعك أمام الأمر الواقع، فهو قد يستغل ذلك لمصلحته.
صحيًا: حاول أن تعوّد نفسك على احترام مواعيد تناول الوجبات وخصوصًا وجبة المساء.

الجوزاء
مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: انصت جيدًا إلى ما يقوله الحبيب، فهو بحاجة إلى توضيح الأمور الغامضة بينكما.
صحيًا: قد تظهر أمور مستعجلة تتعلّق بصحة أحد أولادك إذا كنت متزوجًا.

السرطان
مهنيًا: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلبًا وصعبًا ومشاكسًا، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين.
عاطفيًا: يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن الأمر يطول حتى يعاود البركان ثورته مجددًا.
صحيًا: حاول أن تعود من عملك سيرًا، فهذا مفيد لك بعد يوم طويل ومتشنج.

الاسد
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: مهما بلغت حدّة الخلاف مع الشريك، فإن التفاهم يكون الحل الوحيد لتقريب المسافة بينكما.
صحيًا: تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام، لكنك تتقاعس عن الاتصال بالطبيب لعرض الوضع عليه.

العذراء
مهنيًا: يوم ممتاز يحمل إليك إشعاعا وفرصا استثنائية، فيزودك اندفاعا ونشاطا وثقة بالنفس.
عاطفيًا: تتطلب مواقف معينة مرونة مع الحبيب من دون بذل جهد كبير بالضرورة، ومناقشة الموضوعات بوعي وبهدوء.
صحيًا: لا تكثر من السهر حتى ساعات متأخرة ثم الاستيقاظ باكرًا، فقد ترهق جسمك كثيرًا.

الميزان
مهنيًا: بعضهم يحاول أن يشوه سمعتك في العمل فكن حذرًا، علمًا أن نتائج أعمالك الجدية لن تظهر قريبًا.
عاطفيًا: ابتعد عن أحد المقربين جدًا فهو مصمم على إفساد علاقتك القوية بالشريك حسدًا وغيرة وانتقامًا.
صحيًا: لا تمارس العمل أكثر من طاقتك، فالجسم والعقل يحتاجان إلى الراحة.

العقرب
مهنيًا: تدور الأحداث بصورة ممتازة في مصلحتك على الصعيد المهني، وتصادف دعمًا من المحيطين والمحبين.
عاطفيًا: لا تستطيع الابتعاد عن الشريك، بسبب التفاهم التام بينكما عن العناوين العريضة لعلاقتكما.
صحيَا: اختبر الحلول المبنية على دراسات طبية للتلخص من الدهون والسمنة.

القوس
مهنيًا: على الرغم من التراجع الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني.
عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد يوم من الترقّب بينكما.
صحيًا: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسة صحية أثرت كثيرًا في قدرتك على العطاء أكثر من طاقتك.

الجدي
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: لا تدع الخلافات الماضية تبرز مجدًا، وعالج الأمور مع الشريك بهدوء وتفاهما على الأولويات.
صحيًا: يغادر المرض ساحتك ويغمرك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة.

الدلو
مهنيًا: قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدّية في التعاطي مع الأمور المستجدة والطارئة.
عاطفيًا: كثرة الاستهزاء بالشريك قد تؤدّي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتكما.
صحيًا: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

الحوت
مهنيًا: يضفي عليك هذا اليوم سحرًا خاصًا وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها.
عاطفيًا: يعتذر إليك الشريك عن سوء تصرّفه معك، إقبل اعتذاره وافتح صفحة جديدة.
صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة في أنحاء مختلفة من جسمك، استشر طبيبك.

موضوعات متعلقة

حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 23-10-2020

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي