حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 23 أكتوبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تجنب الجدال والنزاع والحروب مع الزملاء أو مع الزبائن الذين لا تشعر بارتياح تجاههم.عاطفيًا: كل الظروف تدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة.صحيًا: ثابر على نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للاقتداء بك وأقنعهم بأهمية ما يقومون به.مهنيًا: يكون هذا اليوم جيدًا في مختلف المجالات المهنية، ما يعني عدم مواجهة بعض الاستفزازات والإشكالات.عاطفيًا: لا تدع الشريك يضعك أمام الأمر الواقع، فهو قد يستغل ذلك لمصلحته.صحيًا: حاول أن تعوّد نفسك على احترام مواعيد تناول الوجبات وخصوصًا وجبة المساء.مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.عاطفيًا: انصت جيدًا إلى ما يقوله الحبيب، فهو بحاجة إلى توضيح الأمور الغامضة بينكما.صحيًا: قد تظهر أمور مستعجلة تتعلّق بصحة أحد أولادك إذا كنت متزوجًا.مهنيًا: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلبًا وصعبًا ومشاكسًا، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين.عاطفيًا: يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن الأمر يطول حتى يعاود البركان ثورته مجددًا.صحيًا: حاول أن تعود من عملك سيرًا، فهذا مفيد لك بعد يوم طويل ومتشنج.مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.عاطفيًا: مهما بلغت حدّة الخلاف مع الشريك، فإن التفاهم يكون الحل الوحيد لتقريب المسافة بينكما.صحيًا: تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام، لكنك تتقاعس عن الاتصال بالطبيب لعرض الوضع عليه.مهنيًا: يوم ممتاز يحمل إليك إشعاعا وفرصا استثنائية، فيزودك اندفاعا ونشاطا وثقة بالنفس.عاطفيًا: تتطلب مواقف معينة مرونة مع الحبيب من دون بذل جهد كبير بالضرورة، ومناقشة الموضوعات بوعي وبهدوء.صحيًا: لا تكثر من السهر حتى ساعات متأخرة ثم الاستيقاظ باكرًا، فقد ترهق جسمك كثيرًا.مهنيًا: بعضهم يحاول أن يشوه سمعتك في العمل فكن حذرًا، علمًا أن نتائج أعمالك الجدية لن تظهر قريبًا.عاطفيًا: ابتعد عن أحد المقربين جدًا فهو مصمم على إفساد علاقتك القوية بالشريك حسدًا وغيرة وانتقامًا.صحيًا: لا تمارس العمل أكثر من طاقتك، فالجسم والعقل يحتاجان إلى الراحة.مهنيًا: تدور الأحداث بصورة ممتازة في مصلحتك على الصعيد المهني، وتصادف دعمًا من المحيطين والمحبين.عاطفيًا: لا تستطيع الابتعاد عن الشريك، بسبب التفاهم التام بينكما عن العناوين العريضة لعلاقتكما.صحيَا: اختبر الحلول المبنية على دراسات طبية للتلخص من الدهون والسمنة.مهنيًا: على الرغم من التراجع الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني.عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد يوم من الترقّب بينكما.صحيًا: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسة صحية أثرت كثيرًا في قدرتك على العطاء أكثر من طاقتك.مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.عاطفيًا: لا تدع الخلافات الماضية تبرز مجدًا، وعالج الأمور مع الشريك بهدوء وتفاهما على الأولويات.صحيًا: يغادر المرض ساحتك ويغمرك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة.مهنيًا: قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدّية في التعاطي مع الأمور المستجدة والطارئة.عاطفيًا: كثرة الاستهزاء بالشريك قد تؤدّي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتكما.صحيًا: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.مهنيًا: يضفي عليك هذا اليوم سحرًا خاصًا وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها.عاطفيًا: يعتذر إليك الشريك عن سوء تصرّفه معك، إقبل اعتذاره وافتح صفحة جديدة.صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة في أنحاء مختلفة من جسمك، استشر طبيبك.