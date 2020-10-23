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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع جهود تطوير منظومة التعليم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود تطوير منظومة التعليم بالمحافظة، خاصة مع الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد من مدارس المحافظة.

وأوضح المهندس حسن سلامة ياسين مدير، عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع مطروح، أنه تم الاستلام الابتدائي لعملية تطوير شامل ورفع كفاءه مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بالحمام بمساحة 11447م2 تقريبًا.

وأضاف أن المدرسة تتكون من 16 فصل إعدادي ومعمل علوم ومكتبة وكمبيوتر وغرف مجالات وصالة متعددة الأغراض ودورات مياه وملاعب، وبلغت إجمالي تكلفة التطوير الشامل لجميع فراغات المدرسة والواجهات والملاعب 2.5 مليون جنيهًا تقريبًا.

جدير بالذكر، أن المدرسة مدرجة ضمن خطة التوسعات 20222021 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمطروح بعدد 8 فصول إضافية.

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