البرازيل تسجل 33862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 33862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 497 وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.