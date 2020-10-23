البرازيل تسجل 33862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 وفاة
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:43 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 33862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 497 وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.
وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.
وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.