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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظهور شكل جديد من شلل الأطفال فى جنوب السودان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
شلل الأطفال فى جنوب
شلل الأطفال فى جنوب السودان
وكالات
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يشهد جنوب السودان وباء جديدا مع ظهور شكل جديد من شلل الأطفال، على ما أفادت السلطات الصحية في هذا البلد، بعدما أعلنت استئصال "فيروس شلل الأطفال البري" الذي يتسبب بالمرض.

وأعلن مدير أجهزة الوقاية في وزارة الصحة في جنوب السودان الطبيب جون باسكال رومونو رصد 15 حالة من "شلل الأطفال المشتق من لقاح" في شمال غرب البلاد، لكن "وزارة الصحة وشركاءها يعملون على الأمر وأعتقد أن (الوباء) تحت السيطرة.

و"فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من لقاح" مختلف عن فيروس الشلل "البري"، العامل الأصلي المسبب للمرض والذي تم استئصاله من القارة الإفريقية ولم يعد يسجل سوى في أفغانستان وباكستان.

وهذا الفيروس ناجم عن تحول نادر للفيروس المعدل الذي يحتوي عليه اللقاح.

وكان جنوب السودان في 25 أغسطس من الدول الإفريقية الأولى التي أكدت استئصال فيروس شلل الأطفال "البري" عن أراضيها، ما سمح لمنظمة الصحة العالمية أن تعلن رسميا استئصال شلل الأطفال بشكل تام من إفريقيا.

لكن بعد بضعة أيام، ظهر شلل الأطفال مجددا في السودان بعد أكثر من عقد على استئصاله، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

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