رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 1462 إصابة بفيروس كورونا فى المدارس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:39 ص
كورونا في مدارس تونس
كورونا في مدارس تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة التربية التونسية، عن تسجيل 1462 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بالمؤسسات التربوية منذ 15 سبتمبر وحتى اليوم.

وذكرت الوزارة - في بيان حول حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالوسط المدرسي - أن الإصابات شملت 709 مؤسسات تربوية، وطالت الإصابات 626 تلميذًا و663 معلمًا و131 كادرًا إداريًا، أما الإصابات في صفوف العِمالة بهذه المؤسسات فقد بلغت 42 إصابة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 740 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 1442 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 45 ألفًا و482 مصابًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفير الأدوية والدم.. تفاصيل خطة «الصحة» لمواجهة الطقس السيئ

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

حمادة هلال عن سرقة محمد رمضان أغنيته: «إن بعض الظن إثم»

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي