سعر اليورو اليوم الجمعة 23-10-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:26 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 23-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الاهلي الكويتي، مقابل تراجع سعره أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك التنمية الصناعية.
وفي بنك إتش إس بي سي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.48 جنبه وللبيع 18.68 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49 جنيه.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الاهلي الكويتي، مقابل تراجع سعره أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك التنمية الصناعية.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 23-10-2020
وارتفع سعر اليورو اليوم في بنك عوده ليسجل للشراء 18.54 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.73 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.
أسعار اليورو
وفي بنك التنمية الصناعية تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.64 جنيه.
وفي بنك إتش إس بي سي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.48 جنبه وللبيع 18.68 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49 جنيه.