سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 23-10-2020 فى البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.63.كما واصل الدينار الكويتي اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.54، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.54، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.54.وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.54.