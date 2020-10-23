سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 23-10-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 23-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والبنك المركزي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك مصر.
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.63.
وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.54.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والبنك المركزي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك مصر.
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23-10-2020 في البنوك المصرية
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.63.
أسعار الدينار الكويتيكما واصل الدينار الكويتي اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.54، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.54، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.54.
وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.54.