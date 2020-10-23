رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 23-10-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 23-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم والبنك المركزي المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23-10-2020 في البنوك المصرية


استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.63.

أسعار الدينار الكويتي

كما واصل الدينار الكويتي اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.54، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.54، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.54.

وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.78 جنيه وللبيع 51.54.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوّق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي