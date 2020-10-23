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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات «النواب»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:12 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
نورهان عبدالرحمن
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أنهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تجهيز 480 مدرسة على مستوى جميع إدارات المحافظة، كمقرات انتخابية، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، والتى تقام على يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً.

وأكد خالد حجازى، مدير مديرية التعليم بالجيزة، على عمل مظلات خارج أسوار المدارس وأماكن للاستراحات للمنتخبين وتوفير فصول لحفظ الصناديق بالمدارس بأبواب حديدية مؤمنة جيدًا.

وأمر حجازي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، والتى تعمل على مدار اليوم لمواجهة أى مشكلة تعوق العملية الانتخابية، وعلى أن يكون متواجد بالمدرسة التى بها مقر انتخابى مدير المدرسة ومعاون خدمات لحل أى مشكلة.

وشدد حجازى على التعقيم اليومى قبل وبعد العملية الانتخابية ونظافة دورات المياه، مؤكدًا على جميع المعلمين والإداريين والعمال على ضرورة الإدلاء بأصواتهم فى العرس الانتخابي لأن الصوت أمانة.

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