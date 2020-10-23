أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين إيرانيين وقادة في حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على سفير إيران لدى العراق بجانب مسئولين إيرانيين وقادة في حزب الله اللبناني.وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في بيان مساء اليوم، ضرورة الاستمرار في تحميل ميليشيا حزب الله المسئولية عن أفعالها الخبيثة، وفق قناة "سكاي نيوز".وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على 3 كيانات إيرانية حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية، وقياديين اثنين بميليشيا حزب الله اللبنانية.وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن القياديين بميليشيا حزب الله اللذين شملتهما العقوبات مسئولان عن تنفيذ أجندة إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في جميع أنحاء العالم.وأكدت الولايات المتحدة أن سفير إيران في بغداد عضو في الحرس الثوري الإيراني، وتعيينه في هذا المنصب الدبلوماسي يُعد تهديدًا لأمن العراق.