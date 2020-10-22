رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عبدالحفيظ يوضح حجم إصابة معلول وإمكانية مشاركته أمام الوداد
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:40 م
طباعة
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق، بعد تغيبه عن مران فريقه قبل مواجهة الوداد ب 24 ساعة.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
طوارئ بالعبور والخانكة بسبب رائحة الغاز.. والبترول تطمئن المواطنين
إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر
التنظيم والإدارة: تخفيض أيام العمل لموظفى الدولة «اختيارى»
رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة
الصور
«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب
محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)
افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط
محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل
محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»
الأكثر قراءة
«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله
رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة
بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول
زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة
المزيد
إنفوجراف
احذروا «عودة كورونا»
عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)
«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة
«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)
نجم الساعة
«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية
منوعات
جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام
دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة
خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا
مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020
المزيد
أيام زمان
«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب
«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟
«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات
«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة
المزيد
مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد
الثقافة
عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل
وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي
إقبال كثيف على افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى (صور)
عبده الزراع يصدر «بين المطرقة والسندان.. مواقف وآراء» عن دار الأديب
المزيد