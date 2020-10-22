عبدالحفيظ يوضح حجم إصابة معلول وإمكانية مشاركته أمام الوداد

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق، بعد تغيبه عن مران فريقه قبل مواجهة الوداد ب 24 ساعة.







