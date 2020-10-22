متحدث الرئاسة: مصر قدمت مساعدات طبية لـ30 دولة إفريقية

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة اليوم التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية فى القاهرة، هى قمة تعقد في منتصف عام رئاسة الاتحاد وتكون عبارة عن تنسيق بين الاتحاد والتجمعات الاقتصادية، وهم عبارة عن 8 تجمعات مختلفة في القارة، ولهم أهمية كبيرة فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي والقاري، وكان من المقرر لها أن تنعقد فى جنوب أفريقيا هذا العام، ولكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "قمة اليوم ناقشت كيفية تقديم المساعدة للدول للتغلب على أزمة كورونا وتداعيتها، ومصر كان لها دور كبير في هذا الأمر في جائحة كورونا".وتابع: "وأعلن الرئيس عن دعم مصر بـ 6 ملايين دولار توجهوا لصندوق الاتحاد الإفريقي كمساعدات، كما قدمت مصر أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية لحوالي 30 دولة على مستوى القارة".وأضاف: "مصر ساهمت فى تشكيل الهيئة المصرى للشراء الموحد، ومصر تعتبر المركز الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال الأبحاث العلمية والتجارب السريرية ورقم 9 على مستوى العالم، وهناك أقاويل عن وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، وتم مناقشة ذلك خلال تلك القمة".