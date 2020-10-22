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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير الري: مكافآت 50 ألف جنيه لمشروعات طلبة الماجستير لحل مشاكل المياه

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:27 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه"، شهد العديد من الموضوعات وأهمها الأمطار والسيول، والمياه المشتركة، وتأثير الظروف المناخية على سد النهضة.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "المؤتمر شهد حضور المختصين في الزراعة والري على مستوى الدول العربية عبر النايل سات"، مشيرًا إلى أنه يتم تشجيع طلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير على تقديم المشاريع وهناك مكافآت تصل إلى 50 ألف جنيا للمشاريع التي تتناول حل مشاكل المياه.

وأكد وزير الري، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة بعد الوصول لنقطة الاتفاق، وذلك بناءً على طلب السودان، وهناك تواصل مع رئيس الاتحاد الإفريقي وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تغيير في الأيام المقبلة.

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