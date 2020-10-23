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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ذوى الهمم يحتفلون بانتصارات أكتوبر فى السويس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
ذوى الهمم فى السويس
ذوى الهمم فى السويس
كريم أنور
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احتفل ذوو الهمم بمحافظة السويس، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيد السويس القومي، في حفل نظمته جمعية الوفاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية، بحضور مفوض المجلس القومي للإعاقة ورئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة بالسويس مبادرة، وأمين جمعيات الشبان المسلمين محمد نجيب، وعدد من أسر ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء إن الحفل تم تنظيمه بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيد السويس القومي، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على تنمية مواهب أبناءها من ذوي الهمم.

وكشف رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الإجتماعي لذوي الإعاقة بالسويس عن رحلة ترفيهية يتم تنظيمها لابناء الجمعية بمناسبة الذكرى، مؤكدًا أن المركز يفتح أبوابه طوال أيام الاسبوع أمام كل ذوي الإعاقة وأسرهم.

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