رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«صوفى ينتمى للنقشبندية».. تعرف على مفتى دمشق الذى استشهد فى سوريا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
عدنان الأفيوني
عدنان الأفيوني
كتب : عمرو رشدى
طباعة
يعتبر الشيخ محمد عدنان الأفيوني، مفتي دمشق، الذي تم اغتياله، الخميس، خلال تفجير إرهابي استهدف سيارته، من كبار رجال التصوف بسوريا والعالم الإسلامي، اذ ينتمى للطريقة النقشبندية الصوفية ذات الانتشار الواسع في كل من بلاد الشام والعراق، ويعد أحد مؤسسي الاتحاد الصوفي العالمي الذي تم تدشينه بإندونيسيا عام 2016.

وُلد الشيخ الأفيوني عام 1954 بدمشق بسوريا، وهو عالم دين سوري، شغل منصب مفتي دمشق وريفها، وكذلك نائب الاتحاد الصوفي العالمي ببلاد الشام، وأحد رجال الطريقة النقشبندية الصوفية.

و"الأفيوني" هو عضو في "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف السورية، والمشرف العام على مركز الشام الإسلامي الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف في دمشق.

وصفته وزارة الأوقاف السورية بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي"، وتسلم موقع مفتي دمشق وريفها عام 2013، ويعد واحدًا من رجال الدين الذي تسلموا ملف ما يعرف بـ"المصالحة الوطنية" في البلاد، وشارك في كثير من المفاوضات مع "المعارضة" خاصة في ريف دمشق أثناء سيطرة فصائل مسلحة عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

توفير الأدوية والدم.. تفاصيل خطة «الصحة» لمواجهة الطقس السيئ

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي