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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 41.35 مليون

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 41.35 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مليون و132729.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات، متبوعة بالهند، والبرازيل، وروسيا، والأرجنتين، وإسبانيا، وكولومبيا، وفرنسا، وبيرو، والمكسيك.

وفي العالم العربي احتل العراق المرتبة الأولى في عدد الإصابات، تليه السعودية، والمغرب، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان.

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