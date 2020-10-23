«العدل للدراسات»: شركات قطاع الأعمال أكثر جذبا للاستثمار المحلى

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروعات قطاع الأعمال أصبحت جاذبة للاستثمار المحلي.وأضاف "عادل"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن إجراءات التطوير التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال في الشركات باتت تشجع المستثمر على التعاون مع قطاع الأعمال.وأوضح أن شركات قطاع الأعمال تنفذ مشروع التحول الرقمي والميكنة مما جعلها أكثر شفافية وجذبا للاستثمار عما قبل وهو ما يوضح اهتمام الدولة بشركاتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.