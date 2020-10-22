رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: لا نعارض انضمام الصين لمعاهدة «ستارت»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوتين
بوتين
وكالات
طباعة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تعارض انضمام الصين لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية، لكنه دعا لاحترام حق الصين في أن تحدد طرق ضمان أمنها بنفسها.

وقال بوتين خلال جلسة منتدى "فالداي" الدولي للحوار في معرض حديثه عن معاهدة "ستارت" ومسألة انضمام الصين: "نحن لا نعارض ذلك، ولكن لا يجب إلقاء مسؤولية جعل هذه المعاهدة متعددة الأطراف على عاتقنا".

وأشار إلى أن "الصين دولة عظمى ذات اقتصاد هائل وعدد سكان 1.5 مليار نسمة، لكن قدراتها النووية أقل بضعفين تقريبا مما هو لدى روسيا والولايات المتحدة، مما يحملها على التساؤل: "لماذا علينا تثبيت عدم المساواة في هذا المجال؟".

وتابع: "هذا حق سيادي للشعب في أن يقرر كيفية ضمان أمنه"، مشيرا إلى أن هناك دولا نووية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا، لا تشملها المعاهدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

توفير الأدوية والدم.. تفاصيل خطة «الصحة» لمواجهة الطقس السيئ

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «1-2»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي

إقبال كثيف على افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى (صور)

عبده الزراع يصدر «بين المطرقة والسندان.. مواقف وآراء» عن دار الأديب

«مخاوف نهاية العمر» أحدث أعمال الكاتب عادل عصمت عن «الكتب خان»