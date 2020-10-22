رئيس حكومة بافاريا يدعو إلى الحذر وسط ارتفاع إصابات كورونا

دعا ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، إلى الحذر والانضباط في ظل الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء الخميس: "أعتقد أن الوقت الحالي هو عصيب بالنسبة لنا جميعًا، وسيشكّل منعطفًا مهمًّا".أضاف السياسي المحافظ: "يجب أن ننجح في كسر هذه الموجة، وإذا بذلنا الآن المزيد، ستكون التداعيات أقل".كان عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في ألمانيا تجاوز في وقت سابق 10000 حالة لأول مرة.