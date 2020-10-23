رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:17 ص
الصلاة
الصلاة
طباعة
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
مواقيت الصلاة اليوم

وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020


- محافظة القاهرة والجيزة

الصلاةالفجْر 4:35 AM
الشروق 6:02 AM
الصلاةالظُّهْر 11:39 AM
الصلاةالعَصر 2:52 PM
الصلاةالمَغرب 5:17 PM
الصلاةالعِشاء 6:34 PM

- الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:40 AM
الشروق 6:08 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:56 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:40 PM

- الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:31 AM
الشروق 5:58 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:12 PM
صلاة العِشاء 6:30 PM

- السويس
صلاة الفجْر 4:29 AM
الشروق 5:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:34 AM
صلاة العَصر 2:46 PM
صلاة المَغرب 5:11 PM
صلاة العِشاء 6:29 PM

- شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:22 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:27 AM
صلاة العَصر 2:41 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM

- أسوان
صلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 5:52 PM
صلاة العِشاء 7:06 PM

- سوهاج
صلاة الفجْر 4:32 AM
الشروق 5:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:18 PM
صلاة العِشاء 6:34 PM

- مرسى مطروح
صلاة الفجْر 4:51 AM
الشروق 6:19 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:06 PM
صلاة المَغرب 5:31 PM
صلاة العِشاء 6:50 PM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي