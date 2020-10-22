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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«الدستور» داخل لوكيشن تصوير «في يوم وليلة» (صور)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:27 م
تصوير في يوم وليلة
تصوير في يوم وليلة
حسن أمين - منار إبراهيم
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تواجدت «الدستور» داخل لوكيشن تصوير المسلسل الدرامي في يوم وليلة الذي يخوض بطولته الفنان أحمد رزق والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

ورصدت كاميرا «الدستور» عددًا من الصور للديكور الخاص بتصوير بعض مشاهد العمل داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

"فى يوم وليلة" تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة الذي عرض مطلع يناير الماضى، وشارك فى بطولته إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.

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