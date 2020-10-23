تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 23-10-2020





حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.



وهناك فرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، وأن تنشط رياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.





درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 28 20

الإسكندرية 25 20

تصل الحرارة في وادى النطرون 27 20

طنطا 29 20

تصل الحرارة في شبين الكوم 29 20

دمنهور 27 20

تصل الحرارة في بلطيم 26 21

مطروح 23 19

تصل الحرارة في السلوم 22 19

سيوة 26 20

تصل الحرارة في بورسعيد 26 25

دمياط 26 24

تصل الحرارة في الزقازيق 29 20

المنصورة 28 20

تصل الحرارة في الإسماعيلية 29 20

السويس 30 20

تصل الحرارة في العريش 26 20

رفح 27 19

تصل الحرارة في رأس سدر 29 22

نخل 29 16

تصل الحرارة في نويبع 30 25

طابا 30 21

تصل الحرارة في كاترين 26 15

الطور 30 22

تصل الحرارة في شرم الشيخ 32 25

الغردقة 33 23

تصل الحرارة في مرسى علم 32 24

الفيوم 31 20

تصل الحرارة في بنى سويف 31 20

المنيا 32 21

تصل الحرارة في أسيوط 33 21

سوهاج 34 21

تصل الحرارة في قنا 34 22

الأقصر 35 23

تصل الحرارة في أسوان 36 24

إدفو 36 24

تصل الحرارة في أبوسمبل 37 24

الوادى الجديد 35 23

تصل الحرارة في شلاتين 33 27

أبو رماد 32 26

تصل الحرارة في حلايب 31 28

رأس حدربة 32 26 وننشر في « الدستور » تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 23-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.وهناك فرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، وأن تنشط رياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.درجات الحرارة العظمى - الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 28 20الإسكندرية 25 20تصل الحرارة في وادى النطرون 27 20طنطا 29 20تصل الحرارة في شبين الكوم 29 20دمنهور 27 20تصل الحرارة في بلطيم 26 21مطروح 23 19تصل الحرارة في السلوم 22 19سيوة 26 20تصل الحرارة في بورسعيد 26 25دمياط 26 24تصل الحرارة في الزقازيق 29 20المنصورة 28 20تصل الحرارة في الإسماعيلية 29 20السويس 30 20تصل الحرارة في العريش 26 20رفح 27 19تصل الحرارة في رأس سدر 29 22نخل 29 16تصل الحرارة في نويبع 30 25طابا 30 21تصل الحرارة في كاترين 26 15الطور 30 22تصل الحرارة في شرم الشيخ 32 25الغردقة 33 23تصل الحرارة في مرسى علم 32 24الفيوم 31 20تصل الحرارة في بنى سويف 31 20المنيا 32 21تصل الحرارة في أسيوط 33 21سوهاج 34 21تصل الحرارة في قنا 34 22الأقصر 35 23تصل الحرارة في أسوان 36 24إدفو 36 24تصل الحرارة في أبوسمبل 37 24الوادى الجديد 35 23تصل الحرارة في شلاتين 33 27أبو رماد 32 26تصل الحرارة في حلايب 31 28رأس حدربة 32 26

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.