تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:04 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 23-10-2020
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 23-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وهناك فرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، وأن تنشط رياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.
تصل الحرارة في القاهرة 28 20
الإسكندرية 25 20
تصل الحرارة في وادى النطرون 27 20
طنطا 29 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 29 20
دمنهور 27 20
تصل الحرارة في بلطيم 26 21
مطروح 23 19
تصل الحرارة في السلوم 22 19
سيوة 26 20
تصل الحرارة في بورسعيد 26 25
دمياط 26 24
تصل الحرارة في الزقازيق 29 20
المنصورة 28 20
تصل الحرارة في الإسماعيلية 29 20
السويس 30 20
تصل الحرارة في العريش 26 20
رفح 27 19
تصل الحرارة في رأس سدر 29 22
نخل 29 16
تصل الحرارة في نويبع 30 25
طابا 30 21
تصل الحرارة في كاترين 26 15
الطور 30 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 32 25
الغردقة 33 23
تصل الحرارة في مرسى علم 32 24
الفيوم 31 20
تصل الحرارة في بنى سويف 31 20
المنيا 32 21
تصل الحرارة في أسيوط 33 21
سوهاج 34 21
تصل الحرارة في قنا 34 22
الأقصر 35 23
تصل الحرارة في أسوان 36 24
إدفو 36 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 37 24
الوادى الجديد 35 23
تصل الحرارة في شلاتين 33 27
أبو رماد 32 26
تصل الحرارة في حلايب 31 28
رأس حدربة 32 26
حالة الطقس اليوم
ويشهد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وهناك فرصة متاحة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، وأن تنشط رياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصردرجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 28 20
الإسكندرية 25 20
تصل الحرارة في وادى النطرون 27 20
طنطا 29 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 29 20
دمنهور 27 20
تصل الحرارة في بلطيم 26 21
مطروح 23 19
تصل الحرارة في السلوم 22 19
سيوة 26 20
تصل الحرارة في بورسعيد 26 25
دمياط 26 24
تصل الحرارة في الزقازيق 29 20
المنصورة 28 20
تصل الحرارة في الإسماعيلية 29 20
السويس 30 20
تصل الحرارة في العريش 26 20
رفح 27 19
تصل الحرارة في رأس سدر 29 22
نخل 29 16
تصل الحرارة في نويبع 30 25
طابا 30 21
تصل الحرارة في كاترين 26 15
الطور 30 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 32 25
الغردقة 33 23
تصل الحرارة في مرسى علم 32 24
الفيوم 31 20
تصل الحرارة في بنى سويف 31 20
المنيا 32 21
تصل الحرارة في أسيوط 33 21
سوهاج 34 21
تصل الحرارة في قنا 34 22
الأقصر 35 23
تصل الحرارة في أسوان 36 24
إدفو 36 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 37 24
الوادى الجديد 35 23
تصل الحرارة في شلاتين 33 27
أبو رماد 32 26
تصل الحرارة في حلايب 31 28
رأس حدربة 32 26