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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق يطالب روسيا بالتدخل لزيادة الصادرات النفطية لمعالجة العجز المالي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:27 م
حسن كريم الكعبي
حسن كريم الكعبي
وكالات
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دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، روسيا إلى التدخل لدى دول تحالف "أوبك بلس" لإبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق لمعالجة العجز المالي في البلاد.

وقال الكعبي خلال اجتماعه مع سفير روسيا في العراق ماكسيم ماكسيموف: نتطلع الى دور "روسيا المؤثر لدى منظمة أوبك بلس ما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق".

وأضاف أن "زيادة الصادرات النفطية تسهم في تمويل العجز المالي الحالي للعراق، خاصة بعد تخفيض إنتاج النفط والصادرات حسب الأجتماع الاخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها (أوبك بلس) والذي التزمت به موخرا جميع الدول الأعضاء بما فيها العراق رغم الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به".

ودعا الكعبي الحكومة الروسية بمساعدة العراق عبر تقديم القروض لتمويل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات، ومنها مشاريع الكهرباء والسكن والماء وشبكات الصرف الصحي، وإبداء الدعم اللازم لتجاوز العراق للأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.

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