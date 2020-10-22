روسيا تتهم واشنطن بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية

أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو من تطور الأوضاع في شمال شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية واذكاء النزاعات الانفصالية في صفوفهم.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في تصريحات صحفية لها مساء اليوم الخميس، إن هناك محاولات أمريكية مستمرة لفصل الأكراد عن الدولة السورية، عبر تغذية النزعات الانفصالية.وأكدت زخاروفا أن موسكو تدعو باستمرار دمشق والسلطات المعلنة من جانب واحد في شمال شرق سوريا لإجراء حوار بناء من أجل إيجاد حلول مقبولة للطرفين.