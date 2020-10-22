سفيرنا فى جوبا يبحث مع وزير شئون الرئاسة العلاقات والسلام

بحث السفير المصري في جوبا، الدكتور محمد قدح، اليوم الخميس، مع وزير شئون الرئاسة بجنوب السودان "نيال دينق"، تطورات العلاقات الثنائية، وعملية السلام في جنوب السودان، واتفاق سلام السودان الذي تم توقيعه في جوبا برعاية جنوب السودان، والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك.وقدم السفير المصري التهنئة للوزير الجنوب سوداني على التقدم المحرز على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المنشط وبشكل خاص الاتفاق الأخير حول تقاسم السلطة على مستوى المقاطعات، معربًا عن التطلع إلى مواصلة التقدم في تنفيذ الاتفاق وتجاوز القضايا العالقة.من جانبه، أعرب الوزير "نيال دينق" عن التقدير الكبير للدعم المصري المتواصل لجنوب السودان، مشيدًا بحالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية والزيارات الثنائية المتتالية بين البلدين.