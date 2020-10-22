«المهندسين» تناقش ملفات الاستثمار والتحول الرقمى

ترأس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الخميس، هيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء المكتب الفني للنقابة، حيث تناول الاجتماع موضوعات وملفات مهمة تم طرحها كان على رأسها ملف الاستثمار.وتمت مناقشة الاستثمار الأمثل للأصول الثابتة للنقابة ودراسة فرص الاستثمار المختلفة بما يحقق عوائد إضافية لنقابة المهندسين وملف الشئون الفنية ومزاولة المهنة ومنها إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية لأي مشروعات ستقوم النقابة بتنفيذها وإعداد ميثاق شرف لمزاولة المهنة، كذلك ملف إعادة الهيكلة، ووضع اقتراح الهيكل الإداري المناسب لإدارة النقابة.وتمت مناقشة ملف التحول الرقمي، واتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لأنظمة النقابة الإدارية والمالية والفنية وكافة الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء وإعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وأنشطتها العلمية.واختتم الاجتماع بملف مستشفى المهندسين بمدينة بدر على أن يتم خلال 15 يومًا إعداد مستندات الطرح لمشروع المستشفى ودعوة المستثمرين للمشاركة في المشروع.