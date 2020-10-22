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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإعلاميين» تشكّل غرفة عمليات لرصد انتخابات النواب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:49 م
طارق سعدة
طارق سعدة
محمد جعفر
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عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اجتماعًا، الخميس، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب.

ومن بين القرارات تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الإعلاميين في اللجان الانتخابية بعضوية كل من الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده، سكرتير عام النقابة، والإعلامى خالد فتوح، عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق، والاعلامية ريهام إبراهيم، عضو المجلس، والإعلامي أيمن عدلى، عضو المجلس.

كما اتخذ المجلس قرارًا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس النواب برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من:

1- الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية إعلام القاهرة.

2- الدكتور محمد شومان، عميد كلية إعلام الجامعة البريطانية.

3. نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري.

4- عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق.

5- الدكتورأيمن منصور- رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.

6- الدكتورة إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة الشروق.

7-. أحمد عادل، مدير المرصد الإعلامي (مقررًا للجنة).

وأكد مجلس النقابة على ثقته في الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.

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