نادية مصطفى تروّج لـ«الموسيقى العربية» وتعلن جدول الحفلات

أعلنت نادية مصطفى عن مواعيد حفلاتها داخل مهرجان الموسيقى العربية، وقامت بنشر الجدول الكامل لفعالياته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».ونشرت نادية جدول الحفلات وعلقت على حفلاتها قائلة: "مهرجان الموسيقى العربية من 1- 10 نوفمبر، المهرجان كعادته مليئ بنخبة كبيرة من النجوم إن شاء الله هكون موجودة فى الافتتاح أولًا فى القاهرة على مسرح النافورة ضمن كوكبة من النجوم لتكريم الرواد الأساتذة الكبار محمد سلطان وحلمي بكر ود. جمال سلامة مع المايسترو سليم سحاب وثانيًا فى أوبرا إسكندرية يوم 2 نوفمبر".تابعت: "أما عن حفلى سيكون فى ختام المهرجان يوم 10 نوفمبر على مسرح الجمهورية مع المايسترو علاء عبد السلام ادعولى بأه وفى انتظاركم، وتمنياتي لجميع المشاركين بالتوفيق يارب".