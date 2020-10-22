معاون مباحث يتكفل بدفع مبلغ مالي لـ«سيدة غارمة» في المنيا

تكفّل النقيب محمد حمزة، معاون مباحث مركز مغاغة بالمنيا، بدفع مبلغ مالي كبير لسيدة غارمة محكوم عليها بالسجن 3 سنوات وتقضي فترة عقوبتها بسجن النساء، حينما علم بأنها تقوم بتربية أبنائها بمفردها وتتحمل الإنفاق عليهم، بعدما طلقها زوجها وأنها تقوم بشراء أجهزة كهربائية للاتجار فيها لتتمكن من الإنفاق على أولادها بعدما تركها زوجها.في سياق متصل، قال أحمد ضاحي، محام متطوع لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا السيدة الغارمة، إن السيدة لديها طفل عمرة لا يتجاوز 11 عامًا يعمل ببيع المناديل ليتمكن من الإنفاق على أشقائه الصغار ويتردد بشكل مستمر على مركز الشرطة، وأضاف المحامي قائلا إنه حكى له معاناة والدته التي تعاني من أمراض مزمنة.وحينما علم وكيل نيابة، يدعى أشرف فايز اللّمساوي، بمعاناة السيدة قرر أن يدفع لها باقي الأقساط المتراكمة عليها عقب خروجها من السجن، بعدما تعثرت في سداد مبالغ مالية للتجار أصحاب الأجهزة الكهربائية فقاموا بمقاضاتها بإيصالات الأمانة.