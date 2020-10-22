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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء دفاع «ناتو» يتفقون على تسوية أزمة شرق المتوسط وفقا للقانون الدولي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:10 م
ناتو
ناتو
وكالات
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اتفق وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في اجتماع افتراضي، اليوم الخميس، على ضرورة تسوية الازمة في شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن موارد الطاقة على أساس قواعد القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عبر الإنترنت أدلى بها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في ختام الأول من اجتماعات وزراء دفاع (ناتو) التي تستمر يومين.

وقال ستولتنبرج إن الوزراء أعربوا عن دعمهم القوي لآلية الحلف لحل النزاع لتجنب "الحوادث العارضة" في شرق المتوسط، مضيفا: "ندرك جميعا أهمية تجنب الأقوال والأفعال التي قد تصعد التوترات".

وأشار إلى الآلية لن تحل النزاعات الاساسية لكنها قد توفر مساحة لمباحثات سياسية، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك لتمهيد الطريق لمحادثات استكشافية برعاية ألمانية في أقرب وقت.

وأقر الاجتماع بإنشاء مركز فضائي جديد لناتو كما بحث التقاسم العادل للأعباء والعلاقات مع روسيا فيما سيبحث، غدا الجمعة، الوضع في أفغانستان والعراق.

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