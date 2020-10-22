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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا في القدس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:48 م
كورونا في القدس
كورونا في القدس
وكالات
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أعلنت وحدة مكافحة كورونا في القدس، مساء الخميس، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا مُنذ أمس في المدينة المحتلة.

وأفاد عضو الوحدة علي الجبريني، في تصريحٍ صحفي، بتسجيل 40 إصابة اليوم، و28 إصابة أمس، مع تعافي 48 حالة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الفاعلة إلى 458 إصابة.

وأوضح الطبيب المقدسي أن عدد الفحوصات لا يزال قليلًا رغم حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء وما يحملانه من أمراض موسمية، مشجعًا المواطنين المقدسيين، خصوصًا من تظهر عليه أعراض، الإقبال على إجراء الفحوصات تحت شعار (فحصك دليل وعيك وصحتك).

وأكد ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة الشخصية.

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