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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لحفيد مؤسس الإخوان

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:01 م
طارق رمضان
طارق رمضان
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وجه القضاء الفرنسي، تهمة الاغتصاب لطارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا، بعد شكوى امراة خامسة ضده.

وفي 10 سبتمبر الماضي، قرر القضاء الفرنسي توقيع عقوبة الغرامة على طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وقدرها 8 آلاف يورو، منها 4 آلاف يورو سارية، ووقف تنفيذ المبلغ المتبقي.

وطالب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الفرنسية، خلال جلسة محاكمة حفيد مؤسس الإخوان، التي عقدت مساء، أمس الأربعاء، لاتهامه بالتشهير بإحدى ضحاياه اللواتي اغتصبهن، والكشف عن هويتها في وسائل الإعلام، بتوقيع عقوبة الغرامة عليه، حسبما نشرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

وأوضحت المحكمة الفرنسية أنه سيتم توقع غرامة قدرها 12 ألف يورو على دار النشر التي أصدرت كتابه الأخير العام الماضي بعنوان "واجب الحقيقة"، والذي تحدث فيه عن إحدى ضحاياه بمسمى "كريستل" وهو اسم مستعار، وذكرها 84 مرة.

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