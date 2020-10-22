مصابان في حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوي، وتم نقلهما إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمحور المشير طنطاوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من مدينة نصر اتجاه التجمع وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور العاصمة.