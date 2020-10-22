رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال اجتماع «المجموعة المُصغرة»..

شكري يؤكد محددات الموقف المصري من الأزمة السورية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:02 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
طباعة
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري استعرض مُحددات الموقف المصري من الأزمة السورية المُمتدة، مؤكدا مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولًا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وضرورة انخراط جميع الأطراف السورية المعنية بإيجابية في أعمال اللجنة دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وشدد كذلك على أهمية الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما جدد شكري التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا، مُشددًا على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

واختتم شكري مداخلته بالإشارة إلى ضرورة تطوير هيئة التفاوض السورية صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

موضوعات متعلقة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

الأكثر قراءة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «1-2»
المزيد

الثقافة

«مخاوف نهاية العمر» أحدث أعمال الكاتب عادل عصمت عن «الكتب خان»

«انتصار للشعر».. ردود أفعال المثقفين حول فوز عماد أبوصالح بجائزة سركون بولص

«ألفريد نوبل» انطوائي ومشتت.. حظرت تجاربه في ستوكهولم

«خيوط الانطفاء».. رواية البحث عن سيرة عائلة مفقودة