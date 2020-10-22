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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعقد اجتماعها الأول فى روما

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:54 م
زايد للأخوة الإنسانية
زايد للأخوة الإنسانية
أميرة العناني
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عقدت لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية اجتماعها الأول في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة آليات عملها حتى إعلان الفائز بالجائزة في يناير المقبل.

وناقش الاجتماع قواعد ومعايير الترشيح للجائزة، والتي تضمن إتاحة الفرصة لترشيح كل الشخصيات والمؤسسات التي قدمت إسهامات كبيرة في خدمة الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، حيث كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أعلنت عن فتح باب الترشيح للدورة الثانية للجائزة يوم الإثنين الماضي 19 أكتوبر، وهي المرة الأولى التي يتاح فيها تقديم طلبات الترشيح للفوز بالجائزة، بعد أن منحت في دورتها الأولى إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي فبراير 2019، تقديرًا لدوريهما في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأشاد أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهميتها للبشرية خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات وأزمات كما أشادت بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز ثقافة التعايش ومبادرتها لدعم الجائزة والمعايير المحايدة التي وضعتها. مقدرين حرص دولة الإمارات على دعم الجهود التي تسعى لتحقيق أهداف الوثيقة.

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