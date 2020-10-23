رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كاتي بيري تتألق فى أول إطلالة لها منذ ولادة ابنتها «ديزي»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
كاتي بيري
كاتي بيري
سارة ساويرس
طباعة
عادت كاتي بيري إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بعد ولادة ابنتها ديزي بلوم، في أغسطس الماضي، بحضورها في حفل توزيع جوائز CMT الموسيقية في منطقة ناشفيل، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وتألقت بيري بفستان أنيق باللونين الأبيض والأسود مطبوع جلد البقرة، وقبعة أنيقة بنفس اللون، كما حرصت على ارتداء قفازات بنفس أسلوب الفستان، وجاءت مشاركة كاتي في أحد أكبر الحفلات لموسيقى الكانتري، وهى موسيقى شعبية فى أمريكا.

ووفقًا لموقع "Eonline"، شارك في نفس الحفل مجموعة من أهم النجوم، نذكر منهم تايلور سويفت، كاري اندروود، شانيا توين، أشلي إم سي برايد، هالزي، وغيرهم من النجوم المحبين لهذا اللون من الموسيقى.

وأثارت النجمة العالمية جدل الكثير من متابعيها، مؤخرًا، حينما أفادت تقارير إعلامية بشراء كاتى بيري وخطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم عقارًا جديدا في مونتيسيتو، كاليفورنيا، بمبلغ يصل إلى 14.2 مليون دولار.

وكان صاحب المنزل السابق، هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Duracell and Chrysler، سي روبرت كيدر، وبهذا المنزل الجديد تصبح كاتى بيري من جيران الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وأيضًا النجمة أريانا جراندي، ومقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج إلين دي جينيريس، حيث إنهم جميعا جيران فى نفس الحى الراقى الذى تبلغ تكلفة المنازل فيه ملايين الدولارات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

التنظيم والإدارة: تخفيض أيام العمل لموظفى الدولة «اختيارى»

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي