كاتي بيري تتألق فى أول إطلالة لها منذ ولادة ابنتها «ديزي»

عادت كاتي بيري إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بعد ولادة ابنتها ديزي بلوم، في أغسطس الماضي، بحضورها في حفل توزيع جوائز CMT الموسيقية في منطقة ناشفيل، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.وتألقت بيري بفستان أنيق باللونين الأبيض والأسود مطبوع جلد البقرة، وقبعة أنيقة بنفس اللون، كما حرصت على ارتداء قفازات بنفس أسلوب الفستان، وجاءت مشاركة كاتي في أحد أكبر الحفلات لموسيقى الكانتري، وهى موسيقى شعبية فى أمريكا.ووفقًا لموقع "Eonline"، شارك في نفس الحفل مجموعة من أهم النجوم، نذكر منهم تايلور سويفت، كاري اندروود، شانيا توين، أشلي إم سي برايد، هالزي، وغيرهم من النجوم المحبين لهذا اللون من الموسيقى.وأثارت النجمة العالمية جدل الكثير من متابعيها، مؤخرًا، حينما أفادت تقارير إعلامية بشراء كاتى بيري وخطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم عقارًا جديدا في مونتيسيتو، كاليفورنيا، بمبلغ يصل إلى 14.2 مليون دولار.وكان صاحب المنزل السابق، هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Duracell and Chrysler، سي روبرت كيدر، وبهذا المنزل الجديد تصبح كاتى بيري من جيران الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وأيضًا النجمة أريانا جراندي، ومقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج إلين دي جينيريس، حيث إنهم جميعا جيران فى نفس الحى الراقى الذى تبلغ تكلفة المنازل فيه ملايين الدولارات.