رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج «فرامل دراجة» من عين طفل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:14 م
مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي في استخراج "يد فرامل" دراجة هوائية يبلغ طولها ٨ سم من عين طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وقال "عزيز" في تصريح له، اليوم، إن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية بالغة الصعوبة والخطورة لاستخراج الجسم المعدني، مع المحافظة على سلامة العين والعصب البصري.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، أن الطفل وصل استقبال المستشفى الجامعي في حالة خطيرة وسيئة، بعد سقوطه من على دراجته، ما تسبب في اختراق مقبض فرامل الدراجة عينه مما قد يسبب فقدان البصر.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى، أنه جرى حجز الطفل بطوارئ طب وجراحة العيون، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، التي أفادت بوجود جسم معدني ملاصق للعصب البصري داخل تجويف العين.

ولفت الدكتور حاتم عمار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي، إلى أن العملية تعد من العمليات الخطرة التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجرائها، حيث قاد الفريق الطبي الدكتور أسامة علي، أستاذ جراحة العيون بالقسم، وضم الفريق الدكتورة سارة صلاح، مدرس مساعد، والدكتورة مريم عبدالموجود، والدكتور أحمد حلمي، والدكتور ماريو مجدي، الأطباء المقيمين بالقسم، بإجراء جراحة دقيقة لإزالة الجسم مع الحفاظ على سلامة العين والعصب البصري وبفضل العناية الالهية تم إنقاذ عين الطفل، وحالته مستقرة.

موضوعات متعلقة

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «1-2»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي

إقبال كثيف على افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى (صور)

عبده الزراع يصدر «بين المطرقة والسندان.. مواقف وآراء» عن دار الأديب

«مخاوف نهاية العمر» أحدث أعمال الكاتب عادل عصمت عن «الكتب خان»