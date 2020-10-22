مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج «فرامل دراجة» من عين طفل

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي في استخراج "يد فرامل" دراجة هوائية يبلغ طولها ٨ سم من عين طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.وقال "عزيز" في تصريح له، اليوم، إن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية بالغة الصعوبة والخطورة لاستخراج الجسم المعدني، مع المحافظة على سلامة العين والعصب البصري.وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، أن الطفل وصل استقبال المستشفى الجامعي في حالة خطيرة وسيئة، بعد سقوطه من على دراجته، ما تسبب في اختراق مقبض فرامل الدراجة عينه مما قد يسبب فقدان البصر.وأضاف الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى، أنه جرى حجز الطفل بطوارئ طب وجراحة العيون، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، التي أفادت بوجود جسم معدني ملاصق للعصب البصري داخل تجويف العين.ولفت الدكتور حاتم عمار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي، إلى أن العملية تعد من العمليات الخطرة التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجرائها، حيث قاد الفريق الطبي الدكتور أسامة علي، أستاذ جراحة العيون بالقسم، وضم الفريق الدكتورة سارة صلاح، مدرس مساعد، والدكتورة مريم عبدالموجود، والدكتور أحمد حلمي، والدكتور ماريو مجدي، الأطباء المقيمين بالقسم، بإجراء جراحة دقيقة لإزالة الجسم مع الحفاظ على سلامة العين والعصب البصري وبفضل العناية الالهية تم إنقاذ عين الطفل، وحالته مستقرة.