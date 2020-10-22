مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من التشيك.. السبت

كشف طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، عن أن المطار سوف يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية التشيكية من مطار براغ يوم السبت المقبل، على أن يتم تشغيل رحلة أسبوعيا إلى مرسى علم، مشيرا إلى أن المطار يستقبل حاليا 4 رحلات من بولندا و3 رحلات عبر الخطوط الجوية السويسرية ورحلة أسبوعيا من كل من فرنسا وأوكرانيا.وقال "شلبى"، لـ"الدستور"، إنه برغم من الموجة الثانية من فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي والمخاوف المتجددة من فكرة السفر، إلا أنه لم يُفقد الأمل فى تعافى القطاع، لافتا إلى أنه من الطبيعي للغاية أن نسير بهذه المعدلات ولم نكن نتوقع وصول رحلات إلينا في ظل هذه الجائحة.وأوضح أنه لا يستطيع التكهن بإشغالات الفنادق خلال رأس السنة وأعياد الميلاد القادمين، فالوضع يتغير بتغير وضع الفيروس على الدول.