دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

كشفت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة "إيست تشاينا نورمال" الصينية عن صدمة، تتعلق بالوجبات التي يتم طلبها من الخارج، وهي أنها تكون مغطاة بقطع صغيرة من البلاستيك، وإذا كنت ممن اعتادوا طلب الطعام، فإن هذا يعني أنك قد تتناول ما يزيد عن 200 قطعة من البلاستيك الدقيق أسبوعيا.وحللت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة المواد الخطرة، حاويات الطعام الجاهزة المصنوعة من أنواع شائعة من البلاستيك من 5 مدن في جميع أنحاء الصين، بعد تعريضها لظروف مختلفة، مثل شطفها وغمرها في الماء الساخن، وحتى تعريضها لدرجات حرارة أعلى.ووجد الباحثون من تلك التجارب السابقة أن قطعا بلاستيكية صغيرة تسقط من داخل العبوات وعلى الطعام بداخلها في كل مرة، كما أشاروا إلى أن أكثر حاويات الطعام الجاهز خطورة على الصحة هي المصنوعة من البوليسترين ذات الأسطح الخشنة، إذ تتسبب في سقوط ما يصل إلى 29 قطعة من اللدائن الدقيقة داخل الطعام.ويشير معدو الدراسة الي أن هذا يعني أن أي شخص يطلب تناول الطعام من 4 إلى 7 مرات في الأسبوع من المحتمل أن يتناول من 12 إلى 203 قطعة من البلاستيك الدقيق في الأسبوع نتيجة لذلك، ما يوازي 10556 قطعة في العام.وفيما لم تذكر الدراسة الكثير عن الآثار الدقيقة التي يتركها تناول اللدائن الدقيقة على صحتنا، إلا أن الدراسات المحدودة دفعت الخبراء إلى الاعتقاد بأنها يمكن أن تؤثر على الهرمونات والخصوبة، وتسبب تلفا في الجهاز العصبي، وربما تسبب السرطان، وفقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.