بريطانيا: 62 مليون دولار لدعم لاجئي الروهينجيا ببنجلاديش

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، تقديم مساعدات مالية بقيمة 47.5 مليون جنيه استرليني (2ر62 مليون دولار) لاغاثة لاجئي الروهينجيا ومساعدة بنجلاديش.وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب خلال مشاركته في أعمال مؤتمر المانحين بشأن لاجئي الروهينجا الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع: إن المساعدات تهدف لتخفيف المعاناة عن 860 ألف لاجئ من الروهينجيا في مخيمات اللاجئين ببنجلاديش.وأوضح: إن الإعانات ستخصص لتوفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والتعليم والصرف الصحي بمخيمات (كوكس بازار) ببنغلاديش مضيفا أن المساعدات ستسمح ايضا للسلطات في بنجلاديش بالتعامل مع تداعيات انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والكوارث الطبيعية.ودعا راب دول العالم الى عدم نسيان محنة الروهينجيا والعمل على تمكينهم من العودة الآمنة الى مناطقهم التي فروا منها.