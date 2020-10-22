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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

155 وفاة و21 ألف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:44 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، تسجيل 155 وفاة و20.986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يمثل رقما قياسيا غير مسبوق لعدد الإصابات اليومية.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و26.281 حالة فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34.521 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

وأضافت أن عدد الإصابات في العاصمة (مدريد) ارتفع إلى 29.0159 حالة فيما بلغ عددها في إقليم (كتالونيا) الثاني من حيث عدد الإصابات 188.164 حالة، وفي إقليم (الأندلس) جنوبا الثالث في الترتيب بتسجيل 102.544 إصابة.

وأوضحت أن 14.160 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات الإسبانية حاليا منهم 1966 مريضا في وحدة العناية المركزة.

وتابعت: أنه تم تشخيص 87.556 إصابة بالفيروس وتسجيل 570 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية فيما سجلت 164.115 إصابة في الأسبوعين الماضيين. وقال التلفزيون الإسباني الرسمي إن حكومة إقليم (الأندلس) الجنوبي فرضت حظر التجوال في مدينة (غرناطة) و30 بلدة أخرى في محافظتها من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي بعد تسجيل معدل 966 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وتبحث الحكومة الإسبانية حاليا مع حكومات الأقاليم ذات الحكم المستقل فرض حظر التجوال العام في البلاد في محاولة لوقف تفشي الفيروس بين الشباب.

يذكر أن عدة أقاليم ذات حكم مستقل أعلنت أمس الحجر الصحي في محيطها فيما ستنتهي حالة الطوارئ المعلنة في مدينة (مدريد) يوم السبت المقبل بانتظار أن تعلن حكومة الإقليم سلسلة من التدابير الجديدة يوم غد الجمعة.

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