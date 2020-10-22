193 إصابة جديدة بكورونا في النرويج

أعلنت النرويج اليوم الخميس، تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ24 الماضية.وقال معهد الصحة في النرويج في بيان إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16.964، مضيفا أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لم يتغير وما زال عند معدل 279 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.